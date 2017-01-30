Англия

Шпоры по-прежнему надеяться оформить трансфер полузащитника Кристал Пэлас Уилфрида Заху.

Об интересе Тоттенхэма к Захе стало известно еще прошлым летом.

Тогда Шпоры предприняли несколько попыток переманить 24-летнего ивуарийца в свою команду, однако все попытки оказались тщетными.

Как сообщает Marca, Тоттенхэм снова пытается убедить Кристал Пэлас продать Заху. Согласно источнику, сейчас Шпоры предлагают за полузащитника 24 миллиона фунтов.

В текущем сезоне Заха провел за Кристал Пэлас 19 матчей в АПЛ, забил 4 гола и отдал 8 ассистов.