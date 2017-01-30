Полузащитник Бернли Стивен Дефур признает, что не гарантирует свое долгосрочное пребывание в клубе.
стивен дефур, twitter
30 января 2017, 09:24
28-летний центрхав выступает за Бордовых с лета прошлого года, когда за 8,6 миллионов евро перебрался из Андерлехта.
Агент футболиста ранее заявлял, что Дефур открыт к предложениям из Китая.
"Будущее? Я не знаю. Не могу сказать, что я останусь здесь навсегда. Переехать в Китай или даже другой английский клуб — большая возможность", — начал полузащитник.
"Если поступит хорошее предложение как для клуба, так и для меня, мы можем подумать о моем уходе. На данный момент все спокойно", — заявил хавбек сборной Бельгии (51 матч, 2 гола).
В нынешнем сезоне за Бернли Дефур сыграл 19 матчей, забил гол и отдал 3 ассиста.