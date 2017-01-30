Англия

Полузащитник Бернли Стивен Дефур признает, что не гарантирует свое долгосрочное пребывание в клубе.

28-летний центрхав выступает за Бордовых с лета прошлого года, когда за 8,6 миллионов евро перебрался из Андерлехта.

Агент футболиста ранее заявлял, что Дефур открыт к предложениям из Китая.

"Будущее? Я не знаю. Не могу сказать, что я останусь здесь навсегда. Переехать в Китай или даже другой английский клуб — большая возможность", — начал полузащитник.

"Если поступит хорошее предложение как для клуба, так и для меня, мы можем подумать о моем уходе. На данный момент все спокойно", — заявил хавбек сборной Бельгии (51 матч, 2 гола).

В нынешнем сезоне за Бернли Дефур сыграл 19 матчей, забил гол и отдал 3 ассиста.