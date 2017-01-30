Англия

Центральный защитник Спартака Сердар Таски заинтересовал Саутгемптон.

Святые этой зимой потеряли капитана и центрального защитника Жозе Фонте, который отправился в Вест Хэм. Теперь же в клубе ищут замену возрастному португальцу.

Саутгемптон обратил внимание на 29-летнего немецкого центрбэка турецкого происхождения Сердара Таски. Футболист московского Спартака может стать свободным агентом уже летом, потому россияне могут продать игрока по адекватной цене. Transfermarkt оценивает защитника в три миллиона евро.

В нынешнем сезоне Таски сыграл всего 9 матчей.