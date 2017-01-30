Центральный защитник Спартака Сердар Таски заинтересовал Саутгемптон.
сердар таски, twitter
30 января 2017, 10:31
Святые этой зимой потеряли капитана и центрального защитника Жозе Фонте, который отправился в Вест Хэм. Теперь же в клубе ищут замену возрастному португальцу.
Саутгемптон обратил внимание на 29-летнего немецкого центрбэка турецкого происхождения Сердара Таски. Футболист московского Спартака может стать свободным агентом уже летом, потому россияне могут продать игрока по адекватной цене. Transfermarkt оценивает защитника в три миллиона евро.
В нынешнем сезоне Таски сыграл всего 9 матчей.