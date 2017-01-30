Англия

Талантливый нападающий Вильярреала Альфонсо Педраса может отправиться в Англию.

По информации AS, Вильярреал заплатит 300 тысяч евро Луго за досрочное возвращение Педрасы из аренды и отправит его в Лидс.

Издание сообщает, что у Юнайтед будет право выкупить Альфонсо летом примерно за 10 млн евро.

Также в услугах Педрасы заинтересованы хихонский Спортинг, Эвертон и Саутгемптон.

Педраса в 2015 году стал чемпионом Европы со сборной Испании U-19.

В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 8 ассистов в 22 матчах за Луго.