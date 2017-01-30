Талантливый нападающий Вильярреала Альфонсо Педраса может отправиться в Англию.
Альфонсо Педраса, cordobadeporte.com
30 января 2017, 09:20
По информации AS, Вильярреал заплатит 300 тысяч евро Луго за досрочное возвращение Педрасы из аренды и отправит его в Лидс.
Издание сообщает, что у Юнайтед будет право выкупить Альфонсо летом примерно за 10 млн евро.
Также в услугах Педрасы заинтересованы хихонский Спортинг, Эвертон и Саутгемптон.
Педраса в 2015 году стал чемпионом Европы со сборной Испании U-19.
В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 8 ассистов в 22 матчах за Луго.