Форвард Арсенала Данни Уэлбек прокомментировал победу команды в Кубке Англии над Саутгемптоном (5:0), а также свою успешную игру (дубль + ассист).
данни уэлбек, twitter
30 января 2017, 12:25
Английский нападающий лишь недавно вернулся к полноценным тренировкам после того, как снова пропустил практически год.
Против Сотона Уэлбек впервые в сезоне вышел в стартовом составе.
"Конечно, было очень приятно вернуться на поле после такой длительной паузы. Это были трудные месяцы ожидания", — начал воспитанник Манчестер Юнайтед.
"Очевидно, воспоминания о таких моментах мотивируют работать сильнее, когда травмирован".
"Моей целью было вернуться на поле и играть за первую команду. Надеюсь, получу еще не один шанс проявить себя", — заявил 26-летний Уэлбек.