Англия

Форвард Арсенала Данни Уэлбек прокомментировал победу команды в Кубке Англии над Саутгемптоном (5:0), а также свою успешную игру (дубль + ассист).

Английский нападающий лишь недавно вернулся к полноценным тренировкам после того, как снова пропустил практически год.

Против Сотона Уэлбек впервые в сезоне вышел в стартовом составе.

"Конечно, было очень приятно вернуться на поле после такой длительной паузы. Это были трудные месяцы ожидания", — начал воспитанник Манчестер Юнайтед.

"Очевидно, воспоминания о таких моментах мотивируют работать сильнее, когда травмирован".

"Моей целью было вернуться на поле и играть за первую команду. Надеюсь, получу еще не один шанс проявить себя", — заявил 26-летний Уэлбек.