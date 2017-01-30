Англия

Защитник Челси Нэйтан Аке прокомментировал свое досрочное возвращение из Борнмута, а также прокомментировал дебют на позиции винг-бэка в кубковом матче против Брентфорда (4:0).

После того, как Нэйтан Аке впервые с октября 2014-го года отыграл 90 минут за Челси, игрок считает, что сейчас является более профессиональным футболистом благодаря опыту аренды.

Голландец попал в состав на позицию левого винг-бэка в матче четвертого раунда Кубка Англии с Брентфордом. Синие победили своих соседей с запада Лондона на Стэмфорд Бридже со счетом 4:0.

Аке впервые выступал за Челси после того, как был отозван из аренды в Борнмуте, за который провел 10 матчей английской Премьер-лиги, а ранее он 24 раза выходил на поле в составе Уотфорда в предыдущем сезоне.

"Очень здорово вернуться, отыграть все 90 минут и победить", — сказал 21-летний футболист, который провел свой 13-й матч за Челси и первый с тех пор, как вышел на 17 минут во время встречи с Вест Бромвичем в мае 2015-го года.

"Я многое приобрёл как профессиональный футболист, получил опыт за прошедшие два года и отыграл немало матчей. Сейчас я чувствую себя более опытным, не слишком опытным, но больше, чем раньше".

"В АПЛ играть сложно. Когда я отправился в Уотфорд, я был еще мальчишкой, но на протяжении сезона я многому научился, а теперь, в этом сезоне, чтобы играть на позиции центрального защитника, мне приходится часто бороться в воздухе".

"Мне было всего 19 лет, когда я отправился в аренду, и это самый правильный возраст для такого опыта, когда можно принимать участие в матчах и многому учиться. Для меня это было важно, и мне это было нужно. Когда играешь каждую неделю, то многое приобретаешь и возвращаешься в клуб более совершенным игроком".

"Конечно, винг-бэк — непростая позиция, но мне понравилось. Приходится постоянно носиться взад-вперед, и необходимо много энергии. Под конец я немного устал. Это был мой первый раз в этой роли. Нужно идти вперед и, если мяч находится на твоём фланге, нужно действовать как вингер".

"В первый день, когда я вернулся, Aнтонио Конте позвал меня в свой кабинет и объяснил, что планирует задействовать меня на разных позициях, а также он сказал, чего ждет от меня, когда я буду играть на этих позициях. Для него возраст не имеет значения. Мне просто надо показать ему, что я готов выступать за главную команду, и именно это я стараюсь делать на тренировках. Мне было приятно, что он отозвал меня из аренды, и это придало мне уверенности", — резюмировал голландец.