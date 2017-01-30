Аристократы готовы заплатить 4 млн фунтов за голкипера Селтика Крейга Гордона.
Крейг Гордон, Getty Images
30 января 2017, 10:40
Челси пытается найти вратаря на подмену Тибо Куртуа. Ранее исполнявший эту роль Асмир Бегович желает играть и поэтому намерен покинуть клуб. В услугах боснийца заинтересован Борнмут.
Челси уже делал предложение по Гордону в пятницу, но оно было отвергнуто.
Главный тренер Селтика Брендан Роджерс заверил, что Крейг желает остаться в команде и продлить контракт с Кельтами. Sky Sports сообщает, что клуб предложит Гордону контракт до 2021 года.
Также издание сообщает, что Челси не отступается от шотландца и предложил уже 4 млн фунтов.
Экс-кипер Хартс и Сандерленда выиграл вместе с Селтиком 2 чемпионства и 2 Кубка Шотландии. В нынешнем сезоне на его счету уже 34 матча за Кельтов.
Альтернативными вариантами для Челси являются Диего Лопес из Эспаньола и вратарь Галатасарая Фернандо Муслера.
Нынешний контракт Крейга с Селтиком действует еще полтора сезона.