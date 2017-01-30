Англия

Аристократы готовы заплатить 4 млн фунтов за голкипера Селтика Крейга Гордона.

Челси пытается найти вратаря на подмену Тибо Куртуа. Ранее исполнявший эту роль Асмир Бегович желает играть и поэтому намерен покинуть клуб. В услугах боснийца заинтересован Борнмут.

Челси уже делал предложение по Гордону в пятницу, но оно было отвергнуто.

Главный тренер Селтика Брендан Роджерс заверил, что Крейг желает остаться в команде и продлить контракт с Кельтами. Sky Sports сообщает, что клуб предложит Гордону контракт до 2021 года.

Также издание сообщает, что Челси не отступается от шотландца и предложил уже 4 млн фунтов.

Экс-кипер Хартс и Сандерленда выиграл вместе с Селтиком 2 чемпионства и 2 Кубка Шотландии. В нынешнем сезоне на его счету уже 34 матча за Кельтов.

Альтернативными вариантами для Челси являются Диего Лопес из Эспаньола и вратарь Галатасарая Фернандо Муслера.

Нынешний контракт Крейга с Селтиком действует еще полтора сезона.