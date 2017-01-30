Англия

Сегодня на трибуне сэра Бобби Чарльтона возникло небольшое возгорание, однако проблему быстро удалось локализовать.

Официальный сайт Манчестер Юнайтед подтвердил, что сегодня на стадионе Олд Траффорд случился небольшой пожар.

Сегодня около 9 часов утра по киевскому времени возникло небольшое электрическое возгорание на трибуне сэра Бобби Чарльтона.

Однако пожарной бригаде удалось быстро локализовать место пожара и эффективно его устранить.

Клуб сообщает, что ущерб стадиону нанесен минимальный и никто при этом не пострадал.