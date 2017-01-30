Официальный сайт Манчестер Юнайтед подтвердил, что сегодня на стадионе Олд Траффорд случился небольшой пожар.

Сегодня около 9 часов утра по киевскому времени возникло небольшое электрическое возгорание на трибуне сэра Бобби Чарльтона.

Однако пожарной бригаде удалось быстро локализовать место пожара и эффективно его устранить.

Клуб сообщает, что ущерб стадиону нанесен минимальный и никто при этом не пострадал.