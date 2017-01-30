Сегодня на трибуне сэра Бобби Чарльтона возникло небольшое возгорание, однако проблему быстро удалось локализовать.
фото фк манчестер Юнайтед
30 января 2017, 11:16
Официальный сайт Манчестер Юнайтед подтвердил, что сегодня на стадионе Олд Траффорд случился небольшой пожар.
Сегодня около 9 часов утра по киевскому времени возникло небольшое электрическое возгорание на трибуне сэра Бобби Чарльтона.
Однако пожарной бригаде удалось быстро локализовать место пожара и эффективно его устранить.
Клуб сообщает, что ущерб стадиону нанесен минимальный и никто при этом не пострадал.