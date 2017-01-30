Главный тренер Арсенала Арсен Венгер отшутился в ответ на комментарий о том, что его четырехматчевое наказание за толчки арбитра — слишком мягкое.
Арсен ВЕнгер, getty images
30 января 2017, 12:55
Венгер получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбления и толчки арбитра Энтони Тейлора в игре Арсенала против Бернли 22 января.
Поединок Кубка Англии против Саутгемптона Арсен набдюдал уже с трибун. Некоторые считают, что Венгера наказали недостаточно строго.
"Для тех, кто меня не любит, любое наказание было бы слишком мягким", — уверен Венгер.
"Они бы посадили меня в тюрьму куда-нибудь посреди зимы – и это все равно было бы недостаточно".
"Моя реакция на дисквалификацию такая же, как я говорил после игры. Важно не допустить повторения этой ситуации".
"Я не хочу судить тех, кто судит меня. Мне выписали наказание – и я решил не апеллировать, а просто оставить это позади. У меня нет нужды возвращаться к этому случаю".
Венгеру осталось пропустить матчи Премьер-лиги против Уотфорда, Челси и Халл Сити.