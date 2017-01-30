Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер отшутился в ответ на комментарий о том, что его четырехматчевое наказание за толчки арбитра — слишком мягкое.

Венгер получил четырехматчевую дисквалификацию за оскорбления и толчки арбитра Энтони Тейлора в игре Арсенала против Бернли 22 января.

Поединок Кубка Англии против Саутгемптона Арсен набдюдал уже с трибун. Некоторые считают, что Венгера наказали недостаточно строго.

"Для тех, кто меня не любит, любое наказание было бы слишком мягким", — уверен Венгер.

"Они бы посадили меня в тюрьму куда-нибудь посреди зимы – и это все равно было бы недостаточно".

"Моя реакция на дисквалификацию такая же, как я говорил после игры. Важно не допустить повторения этой ситуации".

"Я не хочу судить тех, кто судит меня. Мне выписали наказание – и я решил не апеллировать, а просто оставить это позади. У меня нет нужды возвращаться к этому случаю".

Венгеру осталось пропустить матчи Премьер-лиги против Уотфорда, Челси и Халл Сити.