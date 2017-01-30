Англия

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо не имеет на данный момент никакого желания возглавлять один из коллективов Поднебесной.

Буквально неделю назад менеджер Красных Дьяволов — португальский специалист Жозе Моуриньо, дал свою оценку относительно массового оттока игроков из топовых европейских чемпионатов в китайскую Суперлигу. По его словам, никто не вправе осуждать футболистов, если они хотят больше заработать, ведь футбол — это и есть бизнес, который приносит игрокам немалые деньги.

По информации Goal.com, сам португальский специалист, в отличие от некоторых игроков, уже успел отклонить щедрое предложения из Поднебесной, мотивируя свои действия желанием еще немного поработать на высоком уровне.

"Я уже отказался от большого предложения из Китая, однако я не стану критиковать того, кто все-таки решит переехать в Поднебесную".

"Это их выбор, это их жизнь. Только они вправе решать, что для них будет лучше в будущем. На самом деле, я очень переживаю за предложения, которые поступают футболистам, играющим в Европе, ведь здесь ему никто не предложит такую астрономическую сумму, которую готовы платить в Восточной Азии".

"Представьте, что парню, который хочет уехать в Китай, всего лишь 24 или 25 лет... Ладно, если бы игрок решил на закате карьеры немного "срубить" денег, и ушел доигрывать в Поднебесную в возрасте 31 или 32 годов. Однако, я повторюсь. я не имею права их критиковать — это их жизнь", — резюмировал наставник манкунианцев.

Напомним, что Жозе Моуриньо возглавил Манчестер Юнайтед летом прошлого года. На данный момент, Дьяволы занимают в английской Премьер-лиге шестую позицию, имея в своем активе 41 набранный балл. От четвертой лигеочемпионовской позиции, на которой расположился Ливерпуль, манкунианцы отстают на четыре пункта.