Англия

Французский хавбек Марселя Димитри Пайе, который недавно перешел в стан Провансальцев из английского Вест Хэма, должен отдать Молотобойцам собственную зарплату за январь.

Сегодня стало известно о том, что крайний хавбек Вест Хэма Димитри Пайе наконец-то оформил собственный переход во французский Марсель, завершив тем самым эпичную сагу между Молотобойцами и Провансальцами, которая началась еще около месяца назад.

По данным различных источников, французский клуб выплатил за своего соотечественника порядка 30-ти миллионов евро, а сам игрок, к слову, поставил подпись под личным контрактом, рассчитанным на четыре с половиной года.

Однако, в деле Вест-Хэм — Пайе — Марсель, по-прежнему, все не так гладко, как того хотелось — по информации London Evening Standard, Димитри задолжал своему бывшему клубу полмиллиона фунтов стерлингов. Обусловлено это тем, что сам футболист не захотел возвращать собственную зарплату Молотобойцам, которые и оплачивали "труды" игрока за январь, а это, на минутку, 125 тысяч фунтов в неделю.

Реакция самого футболиста на данное событие пока остается неизвестной, однако руководство Молотобойцев уже сейчас грозится применить санкции к своему бывшему подопечному.