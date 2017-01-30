Англия

Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп выразил беспокойство относительно настроения своих подопечных после трех проигрышей кряду в различных турнирах.

Начиная с домашнего поединка против Суонси (2:3), проблемы Ливерпуля стали обрастать с неимоверной скоростью — уступив Лебедям в чемпионате, Мерсисайдцы затем на родном для себя Энфилде уступили Саутгемптону (0:1), и как итог — пропустили Святых в финал Кубка Лиги.

После сего проигрыша, Красные не стали нарушать баланс и снова ушли с поля побежденными — на этот раз, Ливерпуль проиграл в домашних стенах Вулверхэмптону (1:2) в рамках четвертого раунда Кубка Англии. Таким образом, прекратив борьбу в двух турнирах, Красные вынуждены теперь уповать исключительно на выступления в английской Премьер-лиге.

Такие печальные результаты в исполнении четвертого коллектива АПЛ не смог не упомянуть наставник Красных Юрген Клопп, который признался, что эти поединки, несомненно, скажутся на настроении и подготовке его подопечных к следующим играм.

"Это по-прежнему очень хорошая команда, и я до сих пор верю в своих игроков, несмотря на три проигранных встречи кряду".

"На нашей подготовке, данные проигрыши не скажутся, только вот общее настроение в коллективе, несомненно, ухудшилось. Теперь у нас есть возможность выиграть следующую встречу, а посему, мы должны сохранять спокойствие и веру в себя".

После поражения от Суонси, Красные в турнирной таблице отстают от лондонского Челси уже на десять пунктов. В активе команды Клоппа 45 набранных баллов, и как следствие, четвертая строчка в чемпионате.