Англия

Наставник Канониров Арсен Венгер поведал о том, что Арсенал не горит желание приглашать в свои ряды французского форварда Реала Карима Бензема.

Sky Sports, ссылаясь на испанские источники, проинформировал общественность о том, что Сливочные предложили Арсеналу и Челси приобрести их нападающего Карима Бензема.

Бензема уже давно связывают с возможным переходом в стан Канониров, однако помимо слов, дело в этом вопросе дальше не продвинулось. Вот и в этот раз, главный тренер лондонцев Арсен Венгер сообщил, что его команда и в это трансферное окно не предпримет отчаянных шагов относительно перехода Карима в стан Арсенала.

"Быть может, Бензема связывают с переходом в наш клуб по причине национальности, ведь он, как и я, француз".

"Однако я могу уверить вас в том, что сейчас особой необходимости подписывать Бензема, либо же другого нападающего, у нас нет. В конце концов, мы наконец-то дождались выздоровления Уэлбека, которого потихоньку попытаемся подпускать к играм", — сообщил Арсен Венгер.

Что касается интереса Челси к персоне Бензема, то здесь, пока, никакой информации нет. Интересен тот факт, что появление Карима в составе Пенсионеров может быть обусловлено недавним демаршем Диего Косты, который желает попробовать свои силы в Китае.