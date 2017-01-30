Англия

Хавбек Манчестер Сити Кевин де Брайне отметил важность для команды полузащитника Фернандиньо.

За 6 матчей во всех турнирах Фернадиньо умудрился трижды получить красную карточку.

В начале бразилец был удален в поединке Лиги чемпионов против Боруссии М (1:1), а затем получил аналогичные наказания в матчах АПЛ против Челси (1:3) и Бернли (2:1). Без Фернандиньо Горожане провели в АПЛ пять игр и лишь в двух из них добились победы.

"Понятно, что нам не хватало Фернандиньо. На протяжении долгого времени он является важнейшим игроком нашей команды и играет ключевую роль", — приводит слова де Брайне Sky Sports.

"Вообще я считаю, что Фернандиньо — один из лучших опорных полузащитников, с которым мне приходилось когда-либо играть. Ман Сити очень повезло, что он играет именно за нас".

"Дисквалификация Ферны закончилась, и он снова может выйти на поле, а это придаст команде дополнительный импульс, ведь Ферна пропустил из-за дисквалификаций целых 7 игр. В Англии за красную карточку вы получаете три или четыре игры бана, однако я считаю, что достаточно одного матча", — резюмировал бельгиец.