Англия

В ближайшее время защитник Челси Бранислав Иванович покинет нынешний клуб и отправиться в Россию.

Об интересе Зенита к Ивановичу стало известно 26 января. Тогда отмечалось, что ввиду того, что у серба уже в конце сезона заканчивается контракт с Синими, клуб готов уже сейчас отпустить его абсолютно бесплатно.

Как сообщает Sky Sports, сделка по Ивановичу практически согласована. Согласно источнику, Бранислав согласовал с российским клубом условия личного контракт и в ближайшее время отправится в Россию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Отмечается, что 32-летний защитник заключит с Зенитом соглашение на два с половиной года, а в контракте будет прописан пункт, согласно которому стороны смогут продлить сотрудничество еще на сезон.

Напомним, что Иванович имеет опыт выступлений в России. Так, в период с 2006 по 2008 года он защищал цвета московского Локомотива.

В текущем сезоне Иванович провел за Челси 16 матчей во всех турнирах, забив при этом один гол и отметившись одной результативной передачей.