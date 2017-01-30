Англия

Защитник Брайан Овьедо и хавбек Даррон Гибсон в ближайшее время могут покинуть Эвертон.

25 января появилась информация, что Овьедо и Гибсон могут продолжить свою карьеру в Сандерленде.

Отмечалось, что оба игрока заинтересованы в воссоединении со своим бывшим тренером Дэвидом Мойесом, под руководством которого они выступали в составе Ирисок.

Как сообщает Sky Sports, в ближайшее время Овьедо и Гибсон пройдут в Сандерленде медицинское обследование.

В случае успешного прохождения стандартной процедуры, оба игрока станут полноценными футболистами Черных котов.

В текущем сезоне 26-летний Овьедо провел за Эвертон 6 матчей в АПЛ, тогда как 29-летний Гибсон принял участие лишь в двух кубковых встречах.