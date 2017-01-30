Англия

Бывший капитан сборной Англии и легенда Красных Дьяволов Дэвид Бекхэм, перед отъездом в Реал, мог пополнить ряды Барселоны.

Бывший футболист Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм, перед переездом в Мадрид, мог вполне себе оказаться в стане заклятого оппонента Сливочных — каталонской Барселоны.

"В один прекрасный момент, когда я был в США с моей женой Викторией, мне позвонил мог друг и сказал, что Барселона согласовала условия личного с тобой контракта. Я ответил ему, что абсолютно ничего не знаю о подобного рода интересе".

"Чуть позднее, я вылетел в Лондон и захотел встретиться с генеральным директором МЮ Питером Кеньоном. Пообщавшись с ним некоторое время, он сказал мне, что все детали трансфера фактически улажены и через некоторое время я должен стать игроком Блаугранас".

"На эти слова, я ответил ему, что давно хочу пополнить ряды мадридского Реала, а потому, предложение Барселоны видится для меня чем-то несуразным. Конечно я был в шоке от всего этого", — резюмировал легендарный игрок Манчестер Юнайтед.