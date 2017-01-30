Англия

Главный тренер Пенсионеров Антонио Конте поделился своими предположениями накануне игры против мерсисайдцев в центральном поединке 23-го тура английской Премьер-лиги.

Удручающая серия Ливерпуля накануне противостояния с Аристократами заставляет менеджера Синих Антонио Конте говорить о психологической стойкости, которую должны будут проявить подопечные Юргена Клоппа в завтрашней игре против его подопечных.

"Конечно, для них это сильный удар. Однако в чемпионате остается еще 15 игр, в которых можно набрать целых 45 баллов — так что все еще возможно".

"Это будет очень жесткая игра, мы уверены в этом, ведь в пассиве Ливерпуля три поражения кряду — определенно они захотят реабилитироваться".

"Мы просто обязаны уделить им достаточно внимания. Ливерпуль очень качественная команда, которая, несомненно будет претендовать на место в зоне Лиги Чемпионов".

"Очень трудно объяснить их серию из трех поражений кряду. Я хорошо наблюдал эти игры, и считаю, что нашему завтрашнему оппоненту просто не повезло", — резюмировал наставник Синих Антонио Конте.

Напомним, что отчетная встреча между Ливерпулем и Челси состоится завтра в 22:00 по киевскому времени.