Англия

Центральный защитник Бернли Майкл Кин может пополнить ряды Ирисок в текущее трансферное окно.

Еще в середине октября минувшего года стало известно об интересе Ливерпуля к оборонцу Бордовых Майклу Кину. И вот, спустя три с половиной месяца, футболист Бернли понадобился уже другому ливерпульскому коллективу — Эвертон пытается нащупать почву относительно возможного трансфера центрального защитника Бордовых.

По информации Sky Sports, сам Рональд Куман заинтересован в подписании этого игрока. Во время сегодняшней пресс-конференции, главный тренер Эвертона сообщил, что Кин находится в шорт-листе Ирисок вместе с другими целями ливерпульского коллектива на это трансферное окно.

Отметим, что контракт Кина с Бернли рассчитан до лета 2018 года. Сам игрок пополнил ряды новичка английской Премьер-лиги в январе минувшего года.

В текущем сезоне, Кин провел за свою команду в АПЛ 22 встречи, в которых сумел отметиться одним збитым мячом.