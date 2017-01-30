Англия

Этой зимой центрбек Бенфики Лисандро Лопес не перейдет в Суонси.

Вчера появилась информация, что Суонси ведет переговоры с Бенфикой по аренде Лисандро Лопеса.

Однако, как сообщает Sky Sports, Лебеди отказались от идеи с арендой 27-летнего центрбека.

Лопес пополнил ряды Бенфики летом 2013 года. Ранее он выступал за аргентинские Арсенал и Чакарита Хуниорс.

Действующий контракт аргентинца с Орлами рассчитано до лета 2021 года.

В текущем сезоне Лопес провел за Бенфику 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.