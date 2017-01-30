Этой зимой центрбек Бенфики Лисандро Лопес не перейдет в Суонси.
ЛИСАНДРО ЛОПЕС, GETTY IMAGES
30 января 2017, 18:51
Вчера появилась информация, что Суонси ведет переговоры с Бенфикой по аренде Лисандро Лопеса.
Однако, как сообщает Sky Sports, Лебеди отказались от идеи с арендой 27-летнего центрбека.
Лопес пополнил ряды Бенфики летом 2013 года. Ранее он выступал за аргентинские Арсенал и Чакарита Хуниорс.
Действующий контракт аргентинца с Орлами рассчитано до лета 2021 года.
В текущем сезоне Лопес провел за Бенфику 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.