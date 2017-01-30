Голкипер Селтика Крэйг Гордон, судя по всему, не поркинет Глазго.
Крейг Гордон, Getty Images
30 января 2017, 20:34
Напомним, что Челси уже сделал несколько предложений по Гордону, которые были отвергнуты.
Наставник Кельтов Брендан Роджерс заявил, что кипер останется в Селтике.
"Мы хотим удержать его здесь. У меня нет намерений его терять, и клуб хочет подписать с ним новый контракт", — цитирует Роджерса BBC.
"Повторю, мы не хотим продавать его. Мы хотим развивать Селтик, а не продавать ключевых игроков", — отметил Роджерс.
Экс-кипер Хартс и Сандерленда выиграл вместе с Селтиком 2 чемпионства и 2 Кубка Шотландии. В нынешнем сезоне на его счету уже 34 матча за Кельтов.
Нынешний контракт Крэйга с Селтиком действует еще полтора сезона.