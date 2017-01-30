Англия

Голкипер Селтика Крэйг Гордон, судя по всему, не поркинет Глазго.

Напомним, что Челси уже сделал несколько предложений по Гордону, которые были отвергнуты.

Наставник Кельтов Брендан Роджерс заявил, что кипер останется в Селтике.

"Мы хотим удержать его здесь. У меня нет намерений его терять, и клуб хочет подписать с ним новый контракт", — цитирует Роджерса BBC.

"Повторю, мы не хотим продавать его. Мы хотим развивать Селтик, а не продавать ключевых игроков", — отметил Роджерс.

Экс-кипер Хартс и Сандерленда выиграл вместе с Селтиком 2 чемпионства и 2 Кубка Шотландии. В нынешнем сезоне на его счету уже 34 матча за Кельтов.

Нынешний контракт Крэйга с Селтиком действует еще полтора сезона.