Полузащитник Халл Сити Райан Мэйсон выписан из больницы после операции на голове.
Райан Мэйсон, PREMIERLEAGUE.COM
30 января 2017, 22:25
Напомним, что 25-летний хавбек получил серьезную травму головы в столкновении с защитником Челси Гари Кэхиллом.
Уже в больнице у Мэйсона была диагностирована трещина в черепе и кровоизлияние в мозг.
Как сообщает издание Sky Sports, англичанин перенес операцию на голове и уже был выписан из больницы.
Ранее стало известно, что Мэйсон сможет вернуться на поле в начале следующего сезона.
В текущей кампании в его активе 15 матчей в АПЛ и 1 точный удар.