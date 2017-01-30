Англия

Полузащитник Халл Сити Райан Мэйсон выписан из больницы после операции на голове.

Напомним, что 25-летний хавбек получил серьезную травму головы в столкновении с защитником Челси Гари Кэхиллом.

Уже в больнице у Мэйсона была диагностирована трещина в черепе и кровоизлияние в мозг.

Как сообщает издание Sky Sports, англичанин перенес операцию на голове и уже был выписан из больницы.

Ранее стало известно, что Мэйсон сможет вернуться на поле в начале следующего сезона.

В текущей кампании в его активе 15 матчей в АПЛ и 1 точный удар.