Состоялась жеребьевка пятого раунда текущего розыгрыша старейшего футбольного турнира в мире.
Кубок Англии
30 января 2017, 22:05
Пары 1/8 финала Кубка Англии распределились следующим образом:
Бернли — Линкольн
Фулхэм — Тоттенхэм
Блэкберн — Манчестер Юнайтед
Суттон — Арсенал
Миддлсбро — Оксфорд
Хаддерсфилд — Ман Сити
Миллоулл — Дерби/Лестер
Вулверхэмптон — Челси
Отметим, что в рамках 4-го раунда Кубка Англии состоится еще одна переигровка, в которой сыграют Лестер и Дерби. Данная встреча состоится 8 февраля, в 21:45 по киевскому времени.