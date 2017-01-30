Англия

Состоялась жеребьевка пятого раунда текущего розыгрыша старейшего футбольного турнира в мире.

Пары 1/8 финала Кубка Англии распределились следующим образом:

Бернли — Линкольн

Фулхэм — Тоттенхэм

Блэкберн — Манчестер Юнайтед

Суттон — Арсенал

Миддлсбро — Оксфорд

Хаддерсфилд — Ман Сити

Миллоулл — Дерби/Лестер

Вулверхэмптон — Челси

Отметим, что в рамках 4-го раунда Кубка Англии состоится еще одна переигровка, в которой сыграют Лестер и Дерби. Данная встреча состоится 8 февраля, в 21:45 по киевскому времени.