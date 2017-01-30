Англия

Три основных футболиста Тоттенхэма готовы помочь Шпорам в ближайшем матче.

Защитник Дэнни Роуз и Тоби Альдервейрельд, а также нападающий Харри Кейн готовы сыграть завтра против Сандерленда в чемпионате.

Об этом сообщил наставник Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

Напомним, что у Роуза и Тоби были соответственно проблемы с коленом и подколенным сухожилием, а Кейн не играл из-за проблем с пахом.

Роуз в текущем чемпионате сыграл 17 матчей и забил 2 гола, Альдервейрельд провел 14 поединков, а Кейн забил 13 голов в 17-ти встречах.

Тренер также заявил, что Шпоры вряд ли будут кого-то подписывать этой зимой. По словам Почеттино, вероятность покупки составляет 0,01%.