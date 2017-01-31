Севилья имела шанс заполучить уже полузащитника Марселя Димитри Пайе.
Marca
31 января 2017, 00:17
Marca сообщает, что спортдир Севильи Мончи мог в последний момент подписать хавбека Вест Хэма.
Напомним, что игрок запросил трансфер из Вест Хэма и перешел в Марсель.
Севилья же хотела арендовать с правом выкупа Пайе.
Димитри бы получил шанс сыграть в Лиге чемпионов, где Севилья вскоре встретится в 1/8 финала с Лестером.
Тем не менее, Пайе все же перешел за 29 млн. евро в Марсель, откуда и отправился в Англию.