Англия

Севилья имела шанс заполучить уже полузащитника Марселя Димитри Пайе.

Marca сообщает, что спортдир Севильи Мончи мог в последний момент подписать хавбека Вест Хэма.

Напомним, что игрок запросил трансфер из Вест Хэма и перешел в Марсель.

Севилья же хотела арендовать с правом выкупа Пайе.

Димитри бы получил шанс сыграть в Лиге чемпионов, где Севилья вскоре встретится в 1/8 финала с Лестером.

Тем не менее, Пайе все же перешел за 29 млн. евро в Марсель, откуда и отправился в Англию.