Англия

Полузащитник Кристал Пэлас Андрос Таунсенд может вернуться в Ньюкасл, если клубы согласуют стоимость трансера.

Таунсенд перешел в Кристал Пэлас летом за 13 млн фунтов. Он заключил контракт с Орлами до середины 2021 года.

Ньюкасл желает вернуть Андроса и готов выплатить отступные в размере 13 млн фунтов.

По информации Sky Sports, клубы пока что не могут договориться о стоимости аренды. Пэлас желает получить 2 млн и торги пока что продолжаются.

Также ранее сообщалось, что Сороки готовы включить в сделку Шанселя Мбемба, однако сейчас похоже, что это будет отдельный трансфер.

В нынешнем сезоне на счету Таунсенда 21 матч в Премьер-лиге, 1 гол и 2 передачи.