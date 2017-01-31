Полузащитник Кристал Пэлас Андрос Таунсенд может вернуться в Ньюкасл, если клубы согласуют стоимость трансера.
Андрос Таунсенд, Getty images
31 января 2017, 07:48
Таунсенд перешел в Кристал Пэлас летом за 13 млн фунтов. Он заключил контракт с Орлами до середины 2021 года.
Ньюкасл желает вернуть Андроса и готов выплатить отступные в размере 13 млн фунтов.
По информации Sky Sports, клубы пока что не могут договориться о стоимости аренды. Пэлас желает получить 2 млн и торги пока что продолжаются.
Также ранее сообщалось, что Сороки готовы включить в сделку Шанселя Мбемба, однако сейчас похоже, что это будет отдельный трансфер.
В нынешнем сезоне на счету Таунсенда 21 матч в Премьер-лиге, 1 гол и 2 передачи.