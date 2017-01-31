Англия

Защитник Ливерпуля Мамаду Сахо может пополнить ряды Кристал Пэлас.

В нынешнем сезоне Сахо не сыграл ни одного матча за Ливерпуль. Причиной стало то, что главный тренер команды Юрген Клопп крайне недоволен отношением Мамаду к делу.

В последнее время француз даже был исключен из молодежной команды Ливерпуля.

По информации ВВС, Ливерпуль желает выручить на трансфере Сахо 20 млн фунтов и не намерен отпускать его в аренду.

Sky Sports сообщает, что Кристал Пэлас попытается подписать Мамаду до закрытия нынешнего трансферного окна.

Сахо перешел в Ливерпуль перед началом сезона 2013/2014. Тогда Красные заплатили за него ПСЖ 19 млн евро. Контракт француза с клубом действует до середины 2020 года.