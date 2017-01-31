Англия

Главный тренер Вест Бромвич Альбион исключил возможность перехода в команду защитника Челси Бранислава Ивановича и нападающего Борнмута Каллума Уилсона.

Пока что Вест Бром пополнился лишь Джейком Ливермором из Халл Сити, который обошелся клубу в 10 млн фунтов. При этом Дрозды продали в Сток Саидо Бераино как минимум за 12 млн фунтов.

Слухи приписывали ВБА интерес к Браниславу Ивановичу и Каллуму Уилсону.

"Иванович? Точно нет, мы не следили за этим игроком. Бранислав – хороший футболист, но на игре Челси — Брентфорд я следил за некоторыми игроками Брентфорда и молодежью Челси – Натаниэлем Чалобой, Рубеном Лофтус-Чиком и Куртом Зума", — цитирует Пьюлиса BT Sport.

"Каллум Уилсон? Мне сказали, что он может быть доступен. Тогда я позвонил лично Эдди Хау, он сказал: "Нет". С тех пор мы не пытаемся подписать этого игрока".

"Мы по-прежнему желаем пополниться несколькими футболистами, но они, скорее всего, придут на правах аренды".

После 22 туров Вест Бромвич идет на 8-й позиции в турнирной таблице АПЛ.