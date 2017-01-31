Англия

С вероятностью около 90% полузащитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг не покинет свой клуб зимой.

В нынешнем сезоне Эшли Янг не является важным игроком в команде Жозе Моуриньо. На счету англичанина лишь 4 матча в Премьер-лиге (2 – в основе).

Моуриньо несколько дней назад заявил, что команду этой зимой может покинуть только Янг, хотя он бы не хотел его ухода.

Интерес к Эшли проявлял китайский Шаньдун Лунен и 3 клуба из АПЛ.

По информации Sky Sports, с долей вероятности около 90% Янг останется в клубе.

Контракт 31-летнего англичанина с Красными Дьяволами действует до середины 2018 года.

Ранее МЮ уже продал Моргана Шнейдерлена в Эвертон и Мемфиса Депая в Лион.