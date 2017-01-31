Англия

Аренда голкипера Ньюкасла Тима Крула в Аяксе может досрочно прерваться, ведь в услугах вратаря заинтересован Уотфорд.

В матче Кубка Англии против Милуолла (0:1) голкипер Уотфорда Костел Пантилимон получил травму. Из-за нее страж ворот не сможет играть 3-4 недели.

Основным голкипером Шершней считается Эурелио Гомес, однако сейчас у клуба нет достойной подмены бразильцу. Литовец Гедриус Арлаускис сыграл лишь 2 матча за клуб, а ирландец Рене Жильмартин вообще не провел ни одного поединка за основу.

По информации Sky Sports, Уотфорд раздумывает над арендой Тима Крула. Он может привнести такой необходимый опыт, ведь у него а плечами более 200 матчей с момента начала карьеры.

Сейчас Тим находится в Аяксе на правах сезонной аренды из Ньюкасла. Однако там он проиграл борьбу за место в основе 20-летнему камерунцу Андре Онана.