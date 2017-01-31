Англия

Нападающий Анже Николя Пепе может стать игроком Ньюкасла.

Ранее интерес к Пепе приписывали Лиону, Марселю и Халл Сити.

Халл уже сделал предложение в 9 млн евро по трансферу ивуарийца, однако у него очень мало шансов на успех.

Ньюкасл, по информации L'Equipe, готов выплатить 10 млн, которые требует Анже. Впрочем, камнем преткновения стало новое требование французского клуба: он желает, чтобы Николя до конца сезона продолжил играть за Анже на правах аренды.

Не вдохновлен этим требованием и другой потенциальный покупатель – Марсель, а вот Лион вполне может пойти на подобную сделку.

В нынешнем сезоне на счету 21-летнего Пепе 3 гола и 1 ассист в Лиге 1. При этом ивуариец сыграл 19 матчей, в 6 из которых выходил в основе.