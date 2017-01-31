Англия

Чаньчунь Ятай готов заплатить за нападающего Уотфорда Одиона Игало 20 млн фунтов сразу и еще 5 — в виде бонусов.

В прошлом сезоне на счету Игало было 15 мячей в Премьер-лиге, правда 14 из них – до 23 января. В нынешней кампании Одион забил лишь 1 гол.

Тем не менее, по информации The Telegraph, Уотфорд и Чаньчунь Ятай согласовали сумму отступных за нападающего – 20 млн фунтов + 5 млн фунтов в виде бонусов.

Пока что остается неизвестно, даст ли свое согласие на переход сам нигериец – прошлой зимой он отказался переезжать в Китай.

Главный тренер Шершней Вальтер Маццари ранее признался, что несколько клубов Премьер-лиги заинтересованы в Игало.

Писали об интересе со стороны Вест Бромвича, однако Дрозды так и не сделали конкретного предложения.