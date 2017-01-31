Англия

Плеймейкер и главная звезда Ливерпуля Филиппе Коутиньо в интервью The Daily Mail заверил, что не собирается никуда уходить из клуба, ведь именно здесь он чувствует себя максимально комфортно.

В прошлую среду из Северного Запада Англии раздались горячие новости о некоем футболисте, не заинтересованном в переезде в Китай. Или в Барселону. О невероятно одаренном плеймейкере, возможно главном креативщике Премьер-лиги. Филиппе Коутиньо остается в Ливерпуле.

Ну да, остаток дня и весь приподнятый настрой был испорчен поражением 0:1 от Саутгемптона, которое означало, что в следующем месяце Ливерпуля в финале Кубка Лиги на Уэмбли не будет. Но продление контракта с Коутиньо, по словам Юргена Клоппа, стало "подтверждением амбиций" клуба. При этом переговоры прошли очень гладко – сделка была согласована в рекордные сроки.

Легко заметить, как Коутиньо смущается в компании, когда пытается изложить свои мысли на английском языке. А вот когда мяч в него в ногах – Филиппе присуще что угодно, кроме стеснения. Он любит свою незамысловатую жизнь в Мерсисайде.

В этом интервью не будет дерзких угроз или насыщенных бахвальством предсказаний. В ответ на просьбу описать себя как футболиста, Коутиньо просит рассказать, что означает "плеймейкер".

Как только Филиппе получил объяснение, он смиренно говорит: "Я не люблю говорить о себе. Не хочу говорить о том, что я делаю или что я думаю, что делаю. На той позиции, на которой я играю, от меня все ожидают, да и я сам тоже, что буду создавать моменты для своих товарищей по команде и сам забивать голы".

"Футболка с десятым номером? Да, я понял, что это значит еще в Бразилии. Это культовый номер. И да, он очень важен для меня. Его отдают креативным игрокам, я просто счастлив, что мне выпала такая ответственность. Но тебя определяет не номер на футболке, а то, что ты делаешь на футбольном поле".

Два поражения за неделю – от Суонси в Премьер-лиге и от Саутгемптона в Кубке Лиги – омрачили возвращение Коутиньо после травмы, хотя сам бразилец уверяет: "Мы забыли об этих результатах и намерены быстро набрать былую форму".

Ливерпуль стремится к намеченным вершинам, однако Коутиньо вполне мог бы поддаться соблазну подождать до кона сезона, чтобы увидеть, попадет ли команда в Лигу чемпионов и какие трансферы осуществит клуб. Но Филиппе имеет совершенно твердое мнение на этот счет.

"Нет нужды ждать. Я и так знаю. Я живу в этой атмосфере каждый день, я могу ее прочувствовать. Я вижу амбиции клуба, своих товарищей по команде, тренера. Я живу этим, вижу это. Выждать паузу перед заключением контракта? Нет-нет, в этом никакой нужды. Сейчас подходящее время для того, чтобы продлить соглашение".

"Я понимаю, что значит "Ливерпуль". Здесь мы можем сказать "Далглиш, Раш, Хансен, Сунесс, Суарес, Джеррард". Я здесь уже пару лет, я не новичок. Я все прекрасно понимаю".

"Подписав новый контракт с клубом, я показал, что моя цель – однажды оказаться в одном ряду с теми всеми людьми, которых я назвал. Они – настоящие легенды клуба. Успех игрока определяется или его преданностью клубу, или его титулами. Или и тем, и другим. И чтобы войти в этот список, я должен многое еще сделать".

"Я хочу выигрывать трофеи. И пять лет нового контракта… Они дают такую возможность".

Его контракт свидетельствует о невероятной преданности клубу в эпоху, когда в мире футбола вертятся астрономические суммы и некоторые игроки отправились за ними в Китай.

Впрочем, на этот вопрос Коутиньо отвечает быстро. "Китай – нет. Не интересует. Я даже не задумывался об этом ни на секунду. Для меня футбол – здесь. Тут мое сердце. Я не думаю ни о каком другом клубе. Ни чуточку не задумываюсь".

Испанские СМИ мечтали о переходе Коутиньо в Барселону. Недавно на обложке Sport было фото бразильца и подпись: "Objetivo Coutinho", а издание уверяло, что у него "ДНК Барселоны" и это "чистейший талант из Бразилии". Филиппе слышал эту шумиху, однако не допускает и малейшей вероятности ухода из клуба, где он действительно счастлив.

"Я верю, что если ты нашел место, где можешь выразить себя, играть без страха, демонстрировать все, на что способен – то ты должен оставаться там. У Ливерпуля есть стратегия. Он желает вернуться на вершину и я верю в эту возможность. Более того – хочу стать частью этого возвращения".

"Владелец, тренер, игроки… Нет ничего, что могло бы помешать нам сражаться с большими клубами. Клубами в Англии. Клубами в Европе. Да, и такими как Барселона тоже. Почему бы и нет?". Он повторяет этот вопрос второй раз.

"Ливерпуль – это великий клуб. Помню, как мне все здесь помогали, когда я только приехал в Англию – словно семья. Тут мне оказали очень радушный прием и сделали все, чтобы я чувствовал себя комфортно. Клуб устранил все препятствия, он позволил мне в первую очередь думать о футболе. И во вторую тоже о футболе. Я этого не забуду".

"Я могу с уверенностью сказать, что мне комфортно в Ливерпуле. И моей семье тоже здесь комфортно. В этом нет никаких сомнений".

Единственный раз, когда Филиппе почувствовал дискомфорт – это когда он был с травмированной лодыжкой – с ноября по начало января.

"О, мне это вообще не понравилось, — говорит Филиппе. – Энфилд – отличный стадион, фанаты создают на нем великолепную атмосферу, здорово поддерживают – но мне совсем не по душе смотреть матчи с трибун. Меня это печалит. Я хочу только играть и не хочу вновь проходить через это".

Лейтмотивом в высказываниях Коутиньо является то, что он чувствует себя "как дома". Серые будни Мерсисайда едва ли сравнятся с карнавалом в Бразилии и лишь немного латиноамериканцев так же комфортно чувствовали себя в Англии со времен Оззи Ардилеса.

Дом Коутиньо находится в 15 минутах езды от тренировочной базы. Он наполнен друзьями и членами семьи, на кухне варятся яйца, а слова хозяина дома преисполнены теплоты. Филиппе продолжает: "Извините, мой английский не так уж хорош…" Да ладно, он достаточно хорош.

"Мой дом никогда не пустует и мне это нравится", — говорит Коутиньо прежде, чем вернуться к игре в настольный футбол. Тут много постеров супергероев на стенах, а сам бразилец надевает футболку с надписью: "Время отпуска началось!". Его жена Айне и дочь Мария улыбаются на камеру.

Возвращаясь к делам футбольным, кажется, что Челси уже скрылся из виду и Ливерпулю следует бороться с Арсеналом, Тоттенхэмом, Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед за оставшиеся три путевки в Лигу чемпионов. Однако Коутиньо хмуро встречает такое предположение.

"Да, это тяжелый чемпионат. Вы говорите, что Челси уже выиграл, но мы никогда не сдаемся. Мы будем сражаться за титул и в этом сезоне, и в следующем".

"Да, нас постигло разочарование в матче против Суонси, а Челси – отличная команда. Мне нравятся Эден Азар и Виллиан, это самые сложные оппоненты, которых я встречал. Но и у нашего клуба есть амбиции. Мы должны делать все, чтобы быть лучшими и продолжать борьбу. Вот ради этого я здесь".

Коутиньо упоминал Стену Чемпионов при входе на базу клуба, которая напоминает об истории Ливерпуля – 18 чемпионств и 5 побед в Лиге чемпионов. И все они были добыты до того, как Коутиньо пришел в Ливерпуль в 2013 после неудачного периода в Интере. Филиппе после своего перехода из Васку да Гама так и не сумел засверкать в Интере, так что нерадзурри без особого сожаления отпустили бразильца, когда за него предложил около миллионов фунтов Ливерпуль. К слову, сейчас Филиппе, по оценкам Transfermarkt, стоит практически втрое дороже.

С тех пор он ворвался в сборную Бразилии, где на его счету 6 голов в 23 матчах. С Ливерпулем его еще многое ждет. Сейчас у них заложен прочный фундамент для будущего успеха.

"Решение продлить контракт на пять лет обусловлено двумя факторами: первый – амбиции клуба, второй – моя семья, она меня поддерживает".

"Здесь прекрасно относятся к каждому игроку. Поддержка клуба позволяет нам концентрироваться на футболе. Не только мне – а всем. Ко мне нет никакого особенного отношения – в Ливерпуле просто все выстроено так, чтобы помогать игрокам".

"Когда приходит новый футболист, особенно легионер, тут есть целая команда, которая будет поддерживать его жену, семью. Когда я выхожу на поле – я могу сконцентрироваться и играть. Я чувствую себя профессионалом. Профессионалом, который играет в большом клубе".

Само собой, дом Коутиньо оснащен гигантскими телевизорами, есть тут и игровая комната. Но он не собирается часами просиживать у экрана, смотря футбольные матчи. "Я не одержим этой игрой. Не люблю смотреть много матчей. Мне нравится играть, самому быть частью английского футбола".

"Характерная черта Англии? Интенсивность. Постоянная. Это слово мне нужно будет как-то объяснять в Бразилии. Ну а потом – быстрота, мяч никогда не останавливается, ритм и скорость. Агрессия? Да, но интенсивность – в первую очередь".

И таким образом мы естественно подходим к персоне Юргена Клоппа, человека, который производит глубокое впечатление. Коутиньо нужно было приспособиться к "Хэви мэтл футболу", который исповедует Юрген. Чтобы объяснить ему это, понадобилось помахать кулаками.

"Я не знал этой фразы… Но я знаю, что вижу", — говорит Филиппе.

"Больше всего мне нравится в этом тренере то, что он не делает что-то просто ради фикции действий. Он объясняет каждую деталь, дает нам понять, как, что и почему нужно делать те или иные вещи. Это приносит удовольствие. Клопп добьется успеха здесь, 100%. Я в этом полностью уверен".

Также он рад видеть Стивена Джеррарда, который вернулся работать в клубе.

"Это был мой любимый игрок с тех пор, как я перебрался в Англию", — говорит бразилец.

"Я многое почерпнул у Джеррарда. Любил наблюдать за тем, как Стивен читает и контролирует игру. Это невероятно. Это великий человек, его присутствие значимо для клуба. Повторюсь, лично меня он действительно многому научил. Надеюсь, мы сможем разделить с ним успехи".

Ли Клейтон, The Daily Mail