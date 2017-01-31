Англия

Саломон Рондон из Вест Бромвича — очередной нападающий, который заинтересовал Тяньцзинь Сунцзян.

Ранее Тяньцзинь проявлял интерес к Николе Калиничу (Фиорентина), Марио Манджукичу (Ювентус), Диего Косте (Челси), Кариму Бензема (Реал), Эдинсону Кавани (ПСЖ), Радамелю Фалькао (Монако).

Пока что все усилия клуба ознаменовались лишь подписанием Алешандре Пато из Вильярреала.

По информации The Telegraph, очередной целью для Тяньцзиня стал Саломон Рондон из Вест Бромвича.

Китайцы предлагают за венесуэльца 32 млн фунтов стерлингов, однако Дрозды не намерены продавать Саломона. В случае ухода нападающего они останутся фактически без форвардов – ранее команду уже покинул Саидо Бераино, а сделка по Джею Родригесу из Саутгемптона еще не завершена.

В 22 матчах Премьер-лиги в нынешнем сезоне на счету Саломона 7 голов и 2 ассиста.