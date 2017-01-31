Англия

После неудачи в трансфере форварда Интера Джонатан Бьябьяни, Челси нацелился на нападающего Торино Андреа Белотти.

Челси находится в поисках нападающего ввиду того, что основной форвард команды Диего Коста может перебраться в Китай.

Сегодняшний день является последней возможностью для Челси оформить трансфер форварда, тогда как сделка по Косте может тянуться аж до 28 февраля (в этот день в Китае закрывается трансферное окно).

Изначально Челси планировал арендовать у Интера нападающего Джонатана Бьябьяни, однако, по информации Sky Italy, сам футболист отказал английскому клубу, мотивируя это тем, что он хочет бороться за место в составе нерадзурри.

После такого развития событий Челси обратил свой взор на форварда Торино Андреа Белотти, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что представители Синих уже вылетели в Италию для проведения переговоров. При этом, трансфер 23-летнего нападающего обойдется Челси примерно в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Белотти провел за Быков 19 матчей в Серии А, забил 14 голов и отметился 4 ассистами.