Защитник Интера Андреа Раноккья продолжит свою карьеру в английской Премьер-лиге.
Андреа Раноккья, twitter.com/hullcity
31 января 2017, 13:51
Вчера стало известно, что Раноккья проходит обследование в Халл Сити.
После прохождения стандартной процедуры 28-летний центрбек подписал контракт с Тиграми.
Как сообщает официальный сайт клуба, Раноккья будет защищать цвета Халл Сити на правах аренды до конца сезона.
Пресс-служба не информирует о наличии в соглашении пункта о возможности выкупа, однако вчера СМИ отмечали, что в конце сезона игрок вернется в стан нерадзурри.
В новой команде Раноккья будет выступать под 13-м номером. Дебютировать защитник сможет уже завтра, когда Халл Сити на выезде сразится с Манчестер Юнайтед.
В текущем сезоне Раноккья провел за Интер 5 матчей в Серии А и 4 поединка в Лиге Европы.