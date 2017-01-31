Англия

Защитник Интера Андреа Раноккья продолжит свою карьеру в английской Премьер-лиге.

Вчера стало известно, что Раноккья проходит обследование в Халл Сити.

После прохождения стандартной процедуры 28-летний центрбек подписал контракт с Тиграми.

Как сообщает официальный сайт клуба, Раноккья будет защищать цвета Халл Сити на правах аренды до конца сезона.

Пресс-служба не информирует о наличии в соглашении пункта о возможности выкупа, однако вчера СМИ отмечали, что в конце сезона игрок вернется в стан нерадзурри.

В новой команде Раноккья будет выступать под 13-м номером. Дебютировать защитник сможет уже завтра, когда Халл Сити на выезде сразится с Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Раноккья провел за Интер 5 матчей в Серии А и 4 поединка в Лиге Европы.