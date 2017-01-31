Черные коты не оставляют надежд оформить трансфер нападающего Лестера Леонардо Ульоа.
Леонардо Ульоа, getty images
31 января 2017, 15:11
Напомним, ранее Ульоа попросил руководство Лестера продать его в другой клуб.
Несмотря на несколько заманчивых предложений со стороны Сандерленда, Лисы решили сохранить своего футболиста.
В связи с этим Ульоа разместил в Твиттере запись, в которой он обвинил менеджера команды Клаудио Раньери в предательстве и заявил, что больше не будет играть за Лестер.
Как сообщает Sky Sports, Сандерленд предпринял еще одну попытку подписать нападающего. Согласно источнику, теперь Черные коты предлагают за аргентинца 7,5 миллионов фунтов стерлингов, а также различные бонусы.
В текущем сезоне Ульоа провел за Лестер 12 матчей в АПЛ и забил 1 гол.