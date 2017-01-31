Англия

Похоже, что Куинз Парк Рейнджерс вскоре приобретет полузащитника Лацио Равеля Моррисона, а в Россию отправит защитника Стивена Колкера.

Sky Sports сообщает, что Моррисон тренируется с Рейнджерами и вскоре может оформить переход до конца сезона на правах аренды.

Сделка пока что далека к завершению.

Равель за Лацио в текущем сезоне не играл вообще.

Также есть информация, что защитник КПР Стивен Колкер отправится в Москву, чтобы пройти медосмотр для Локомотива.

25-летний Колкер сыграл в Чемпионшипе в текущем сезоне 13 матчей и забил 2 гола.