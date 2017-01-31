Англия

Полузащитник Манчестер Юнайтед Эшли Янг не покинет свой клуб этой зимой.

Напомним, вчера главный тренер манкунианцев Жозе Моуриньо сообщил, что единственный футболист, который может покинуть клуб этой зимой, — это Эшли Янг.

Тем не менее, в интервью клубному телевидению португалец заявил, что ни один футболист ряды Красных дьяволов уже не покинет.

Таким образом, можно сделать вывод, что Янг продолжит выступать за нынешнюю команду как минимум до конца сезона.

В текущем сезоне 31-летний англичанин провел за Ман Юнайтед лишь 4 матча в АПЛ.