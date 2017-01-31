Англия

Голкипер Ниццы Муэз Хассен продолжит свою карьеру в АПЛ.

Как сообщает официальный сайт Святых, клубу удалось договориться с Ниццей о трансфере голкипера Хассена.

21-летний футболист будет выступать за Саутгемптон на правах аренды до конца текущего сезона.

Инициатором этого перехода наверняка является наставник Святых Клод Пюэль, который отлично знаком с возможностями французского голкипера, ведь они вместе работали в Ницце.

В текущем сезоне Хассен был резервным голкипером в своей команде.