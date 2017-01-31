Голкипер Ниццы Муэз Хассен продолжит свою карьеру в АПЛ.
Муэз Хассен, southamptonfc.com
31 января 2017, 16:26
Как сообщает официальный сайт Святых, клубу удалось договориться с Ниццей о трансфере голкипера Хассена.
21-летний футболист будет выступать за Саутгемптон на правах аренды до конца текущего сезона.
Инициатором этого перехода наверняка является наставник Святых Клод Пюэль, который отлично знаком с возможностями французского голкипера, ведь они вместе работали в Ницце.
В текущем сезоне Хассен был резервным голкипером в своей команде.