Англия

Лисы снова ответили отказом Сандерленду относительно трансфера нападающего Леонардо Ульоа.

Сегодня стало известно, что Сандерленд предпримет последнюю попытку оформить переход аргентинского нападающего Лестера Леонардо Ульоа, который вчера заявил о предательстве со стороны Раньери и клуба в целом.

Как сообщает Sky Sports, Лисы отвергли предложение Черных котов в размере 7,5 миллионов фунтов стерлингов. Также Сандерлнед предлагал Лестеру различные бонусы.

Таким образом, уже третий раз Лестер ответил отказом Сандерленду. Согласно источнику, Черные коты больше не будут предпринимать попыток приобрести Ульоа.

Как итог, можно сделать вывод, что с большой долей вероятности нападающий и остаток сезона проведет в стане Лис.

В текущем сезоне Ульоа сыграл за Лестер 12 матчей в АПЛ и забил 1 гол.