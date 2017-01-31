Англия

В ближайшее время нападающий Уотфорда Одион Игало пополнит ряды китайского клуба Чаньчунь Ятай.

Несколько дней назад наставник Уотфорда Вальтер Маццарри заявил о том, что форвард команды Одион Игало может покинуть клуб.

Вчера же стало известно, что китайский клуб Чаньчунь Ятай готов заплатить за нападающего 20 млн фунтов сразу и еще 5 — в виде бонусов.

Как сообщает Sky Sports, сейчас Игало проходит медицинское обследование. В случае успешного прохождения процедуры нападающий заключит с клубом полноценный контракт.

В текущем сезоне нигерийский форвард провел за Уотфорд 18 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.