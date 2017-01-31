Англия

Нападающий Гленн Мюррей будет выступать за Брайтон на постоянной основе.

Пресс-служба Брайтона сообщает, что клуб выкупил Мюррея у Борнмута за 3,5 млн. фунтов.

Первую половину сезона Гленн провел в Брайтоне на правах аренды. Он стал лучшим бомбардиром команды, забив пока что 15 мячей в 26-ти матчах Чемпионшипа.

Это помогает Брайтону лидировать в Чемпионшипе. Брайтон после 27 туров занимает первое место и опережает третий Рэдинг по потерянным очкам на 11 баллов.

Интересно, что в составе Борнмута в прошлом сезоне в АПЛ 33-летний англичанин забил 3 гола в 19-ти встречах.