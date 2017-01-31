Игало уезжает в Китай

Англия

Нападающий Уотфорда Одион Игало неохотно, но таки переезжает в Поднебесную.

Шершни согласились продать 27-летнего центрфорварда в Чаньчунь Ятай, который по данным The Guardian согласился заплатить за игрока 17,1 миллион фунтов. The Telegraph сообщает, что трансфер равен 20 миллионам.

Несмотря на нежелание нападающего покидать Премьер-лигу, клуб настоял на продаже и футболист уже прошел медосмотр.

Игало выступает за Уотфорд с 2014-го и помог команде повысится в классе, забив в первом сезоне 20 мячей. В дебютном сезоне в АПЛ форвард наколотил еще 18 голов. В текущем сезоне нигерийский форвард провел за Уотфорд 18 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.