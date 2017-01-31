Англия

Благодаря голам Кабуля и Дини на старте матча Уотфорду удалось добыть сенсационную выездную победу над Арсеналом.

Арсенал в субботу блестяще разобрался с Саутгемптоном в Кубке Англии, одолев Святых со счетом 5-0, продлив тем самым серию успешных результатов в премьер-лиге. Ничего особо не предвещало серьезных проблем для канониров и в домашней игре против Уотфорда, тем более, что соперник лишился одного из своих лидеров в лице Игало. Кроме того, у команды Вальтера Маццарри была удручающая статистика выездных игр, согласно которой Уотфорд победил лишь один раз из последних девяти матчей.

Однако, шестьдесят тысяч болельщиков собравшихся в этот вечер на стадионе Эмирейтс в Лондоне в первом тайме свою команду совсем не узнали. Канониры вышли на игру расслабленными, явно не готовыми к жесткому противостоянию, тогда как голодные до побед футболисты Уотфорда были готовы терзать своих соперников с первых минут встречи. Итогом такой расстановки сил на поле стали два быстрых гола от гостевой команды. На 10-й минуте Кабул ударом со штрафного при помощи удачного рикошета поразил ближний угол ворот.

Всего через три полных оборота секундной стрелки подопечные Маццарри праздновали успех во второй раз. Аарон Рэмси небрежно потерял мяч в центре поля, что привело к прорыву Капу по левому флангу. Удар от Этьена с довольно острого угла парировал Петр Чех прямо на Дини, которому пришлось лишь добить круглого в сетку ворот. Интересно, что и в дальнейшем в первые сорок пять минут опаснее выглядели у чужих ворот футболисты Уотфорда. Несколько раз пришлось еще выручать свою команду Чеху.

Только после перерыва подопечные Арсена Венгера начали напоминать себя же образца победных матчей. Гости были закрыты на своей половине поля, тогда как на них обрушился шквал позиционных атак Арсенала. На 58-й минуте один гол уже был отыгран, когда Алексис Санчес прорвался в чужую штрафную с правого фланга, исполнил подачу на левый край владений Гомеса, откуда Ивоби ударом в касание переправил игровой снаряд в дальний угол ворот.

У канониров оставалось в распоряжении еще более получаса игрового времени, но к несчастью для болельщиков команды хозяев мяч в ворота Гомеса больше сегодня не залетал. Хотя шансы были в особенности у Лукаса Переса, когда выстрел испанца с правого края штрафной пришелся в перекладину ворот Уотфорда. 1:2 — Арсенал терпит болезненное поражение в чемпионской гонке на своем поле, да еще и накануне важнейшего визита в гости к лидирующему Челси.

Football.ua

Арсенал — Уотфорд 1:2

Голы: Ивоби, 58 — Кабул, 10, Дини, 13

Арсенал: Чех — Габриэль, Мустафи, Косельни, Монреаль — Кокелен (Лукас Перес, 67), Рэмси (Окслейд-Чемберлен, 20) — Ивоби, Езил, Санчес — Жиру (Уолкотт, 46)

Уотфорд: Гомес — Предль, Кабул, Бритос — Янмаат, Кэткарт, Берами (Дукуре, 63), Клеверли — Ньянг (Саксэсс, 69), Калу — Дини (Окака, 85)

Предупреждения: Габриэль, Монреаль, Алексис Санчес — Предль, Окака, Клеверли