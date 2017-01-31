Англия

Команда Маурисио Почеттино потеряла очки с одним из претендентов на вылет по итогам нынешнего сезона АПЛ — Сандерлендом.

В поединке между Тоттенхэмом и Сандерлендом явным фаворитом выступали Шпоры. Команда Почеттино по-прежнему борется за самые высокие места в турнирной таблице чемпионата Англии, в то время как ребята Дэвида Мойеса осели на дне, рискуя следующий сезон начать уже в Чемпионшипе.

Очки были важны в равной степени как для одних, так и для других, вот только если Сандерленд устраивала ничья против одного из лидеров чемпионата, то Тоттенхэм намеривался добыть все три пункта в противостоянии с аутсайдером.

Матч начался в довольно резвом темпе. Шпоры достаточно быстро завладели игровой инициативой и стали искать подходы к воротам соперника. В свою очередь Черные Коты активно применяли прессинг впереди и моментально перестраивались для защиты собственных ворот едва ли не всей командой. Мойес вполне предсказуемо сделал ставку на контратаки, потому впереди у хозяев зачастую находился лишь один Дефо, готовый быстро принять передачу и убежать к чужим воротам. Немного глубже располагался Борини, который должен был поддерживать Джермейна во время этих самых молниеносных атак.

Среди опасных моментов в первом тайме сложно выделить что-то действительно стоящее. У Тоттенхэма неплохо пробивал издали Ваньяма – Манноне перевел удар на угловой, а у Сандерленда свой момент не использовал Борини, с опасной позиции угодив мячом прямо в руки Ворму.

Вторая половина игры прошла примерно в том же ключе. Тоттенхэм большими силами шел в атаку и пытался вскрыть оборону соперника. Сандерленд в защите собственных ворот играл надежно, при этом много двигался и уже практически не убегал в контратаки. Несмотря на территориальное преимущество, чем-то по-настоящему опасным Шпоры хозяев поля удивить не смогли. Реальный момент отличиться упустил Ваньяма, который, находясь без опеки, неточно пробил головой, послав мяч над перекладиной с расстояния нескольких метров. В остальном же Тоттенхэм безуспешно натыкался на глухую оборону Сандерленда, раз за разом прибегая к дальним ударам, которые ничего так и не принесли.

Ближе к концу поединка силы стали заканчиваться у обеих команд, потому опасные моменты у ворот хозяев и вовсе исчезли. Выход Янссена и Сиссоко не помог парням Почеттино обострить игру в атаке, потому Черные Коты достаточно легко довели дело до безголевой ничьи.

По итогам тура Тоттенхэм остался на втором месте в таблице. Сандерленд же рискует отпустить вперед конкурентов и застрять на последней 20 позиции, ведь Халл Сити, также имеющий в активе 16 очков, еще не сыграл свой поединок.

Сандерленд – Тоттенхэм 0:0

Сандерленд: Манноне — Джонс, Коне, О’Ши, Хави Манкильо – Денайер, Родвелл, Ндонг, Ларссон – Борини (Ханиман, 72), Дефо

Тоттенхэм: Льорис – Уокер, Альдервейрелд, Дайер, Роуз (Дэивис, 38) – Дембеле (Янссен, 86), Ваньяма, Эриксен, Алли, Сон (Сиссоко, 73) — Кейн

Предупреждения: Родвелл, 33, Манкильо, 66