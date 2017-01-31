Англия

Ливерпуль играет вничью с Челси

Ливерпулю не удалось приблизиться по очкам в лондонцам, которые сумели не проиграть на Энфилде (1:1).

Вейналдум сравнивает счет, liverpoolfc.com

Сегодняшнюю игру на Энфилде именовали не только центральным матчем тура, но и всего чемпионата. Ливерпуль является одним из главных преследователей команды Конте, так что в случае победы Челси еще больше бы отрывались от конкурентов (Арсенал и Тоттенхэм также очки потеряли), а если бы триумф был на стороне мерсисайдцев, то в АПЛ оживились бы интрига.



Первые минут десять матча абсолютное преимущество было на стороне команды Юргена Клоппа, которая сделала в итоге неоправданную ставку на быстрый гол. Первый удар в створ ворот Куртуа нанес Жоржиньо Вейналдум — выстрел голландца из-за штрафной кипер парировал в прыжке. Игра постепенно выравнивалась и очень неожиданно вперед вышли гости. Штрафной со средней дистанции заработали игроки Челси, после чего сразу же после свистка Клаттенбурга разогнался и мощно выстрелил Давид Луис — мяч влетел в ближний угол от штанги, а Симон Миньоле не успел понять суть произошедшего, так как только поставил стенку и не готов был к такому быстрому удару бразильца.



После забитого игроками Челси мяча Ливерпуль еще больше устремился вперед, а Давид Луис тут же получил повреждение. Казалось, защитник может не продолжить игру, однако все же ничего серьезного с ним не случилось. Первая половина прошла при преимуществе Ливерпуля, которое совершенно ни к чему не привело в связи с отличными действиями лондонцев в защите.



Вторая половина матча выдалась более жаркой, заявив об этом сразу же после перерыва. С убойной позиции в пределах чужой штрафной пробивал Роберто Фирмино, однако мяч улетел выше ворот Тибо Куртуа. Лондонцы ответили моментом со стороны Виктора Мозеса — после удара нигерийца с правого края штрафной мяч угодил в ближнюю штангу ворот Миньоле.



В итоге, счет Ливерпулю таки удалось сравнять. С центральной зоны последовал заброса на край вратарской к Джеймсу Милнеру, после чего тот головой скинул сферу ближе к центру, а затем Жоржиньо Вейналдум ударом головой переправил мяч в сетку ворот Куртуа, предварительно выиграв позицию у Давида Луиса — 1:1.



Казалось, Ливерпуль более заинтересован в том, чтобы идти вперед и пытаться вырвать победу, но команда Клоппа провела решающие минуты крайне неубедительно, чудом не проиграв. Челси имели свой шанс после того, как Жоэль Матип в пределах своей штрафной сбил Диего Косту, однако испанец сам подошел к точке и переиграть Симона Миньоле не сумел — бельгийский кипер угадал направление мяча и отразил удар испанца.



Решающие минуты матча прошли при доминировании лондонцев, а вырывать победу для команды Конте мог Педро, который опасно пробивал в завершении встречи после паса от Канте (который, к слову, провел потрясающий поединок, сделав 14 отборов мяча), однако в дальний угол Педро попасть не сумел — мяч пролетел совсем рядом со штангой.



В итоге Челси добывает ничью на Энфилде, что для лондонцев вполне себе приемлемый результат. Следующую встречу лидера чемпионата проведут против Арсенала, в то время как Ливерпуль встретится с Халл Сити.



Football.ua



Ливерпуль – Челси 1:1

Голы: Вейналдум, 57 – Давид Луис, 25



Ливерпуль: Миньоле — Клайн, Матип, Ловрен, Милнер — Джан, Хендерсон, Вейналдум – Лаллана (Ориги, 90), Фирмино, Коутиньо (Мане, 75)



Челси: Куртуа — Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл — Мозес, Канте, Матич, Алонсо – Виллиан (Фабрегас, 83), Диего Коста (Батшуайи, 90+4), Азар (Педро, 72)



Предупреждения: Хендерсон, Милнер — Виллиан



На 77-й минуте Диего Коста не забил пенальти (вратарь)