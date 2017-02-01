В сделке трех клубов: Удинезе, Гранада и Лестер, последние арендовали центрального защитника Молла Вага.
молла ваг, фк лестер
01 февраля 2017, 00:35
Официальный Twitter-аккаунт чемпиона Англии сообщает, что за команду до конца сезона будет выступать 25-летний футболист сборной Мали. По окончанию арендного соглашения у Лестера будет право выкупить игрока.
Интересно, что центрбэк принадлежит Гранаде, но вот уже третий сезон выступает в аренде в Удинезе. Зебры должны были отпустить игрока в Испанию этим летом.
В нынешнем сезоне Ваг сыграл шесть матчей в Серии А. Кроме того, на счету футболиста три мяча в 19-ти встречах национальной команды.