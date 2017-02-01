Англия

В сделке трех клубов: Удинезе, Гранада и Лестер, последние арендовали центрального защитника Молла Вага.

Официальный Twitter-аккаунт чемпиона Англии сообщает, что за команду до конца сезона будет выступать 25-летний футболист сборной Мали. По окончанию арендного соглашения у Лестера будет право выкупить игрока.

Интересно, что центрбэк принадлежит Гранаде, но вот уже третий сезон выступает в аренде в Удинезе. Зебры должны были отпустить игрока в Испанию этим летом.

В нынешнем сезоне Ваг сыграл шесть матчей в Серии А. Кроме того, на счету футболиста три мяча в 19-ти встречах национальной команды.