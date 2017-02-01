Англия

Защитник Ливерпуля Мамаду Сахо продолжит сезон в Лондоне.

Пресс-служба Кристал Пэлас сообщает, что Сахо арендован до конца сезона.

О других деталях соглашения информации пока что нет.

В нынешнем сезоне Сахо не сыграл ни одного матча за Ливерпуль, но выступал за молодежную команду. Причиной стало то, что главный тренер команды Юрген Клопп крайне недоволен отношением Мамаду к делу.

В последнее время француз даже был исключен из молодежной команды Ливерпуля.

Сахо перешел в Ливерпуль перед началом сезона 2013/2014. Тогда Красные заплатили за него ПСЖ 19 млн евро. Контракт француза с клубом действует до середины 2020 года.