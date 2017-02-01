Полузащитник Янхель Эррера перешел из Атлетико Венесуэла в Манчестер Сити.
Янхель Эррера, twitter.com/atleticovzla
01 февраля 2017, 09:35
Янхель Эррера стал очередным молодым южноамериканцем, которым пополнился Ман Сити. Ранее Горожане подписали бразильца Габриэля Жезуса и колумбийца Марлоса Морено.
"Это официально! Янхель Эррера перешел в английский Манчестер Сити", — гласит заявление Атлетико Венесуэла в Твиттере.
Клуб из города Каракас сообщил, что 19-летний Эррера сейчас играет на чемпионате континента среди команд U-20. Горожане смогут задействовать его после окончания турнира 11 февраля.
Оборонительный хавбек Эррера дебютировал за Атлетико Венесуэла год назад. В октябре он дебютировал за первую сборную Колумбии в матче отбора на ЧМ против Бразилии.
Ожидается, что Сити сразу же отправит Эрреру в аренду.